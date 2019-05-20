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20 мая 201905:19

Арбитр Уртадо умер после остановки сердца во время игры чемпионата Боливии

youtube.com

Главный судья матча высшего дивизиона чемпионата Боливии по футболу Виктор Уртадо скончался после остановки сердца во время игры 25-го тура между "Олвэйс Реди" и "Ориенте Петролеро". Врачи реанимировали 32-летнего арбитра прямо на поле, но позже он умер в местной больнице.

О случившейся трагедии сообщила газета Los Tiempos. Встреча между клубами прошла в Эль-Альто. На 54-й минуте матча Уртадо рухнул на поле, после чего игра была остановлена. Врачи обеих команд стали бороться за жизнь судьи.

Позже в больнице у арбитра произошла повторная остановка сердца. Спасти Уртадо не удалось.

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