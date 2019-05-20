Арбитр Уртадо умер после остановки сердца во время игры чемпионата Боливии

Главный судья матча высшего дивизиона чемпионата Боливии по футболу Виктор Уртадо скончался после остановки сердца во время игры 25-го тура между "Олвэйс Реди" и "Ориенте Петролеро". Врачи реанимировали 32-летнего арбитра прямо на поле, но позже он умер в местной больнице.

О случившейся трагедии сообщила газета Los Tiempos. Встреча между клубами прошла в Эль-Альто. На 54-й минуте матча Уртадо рухнул на поле, после чего игра была остановлена. Врачи обеих команд стали бороться за жизнь судьи.

Video Minuto donde se desvanecio el Arbitro Victor Hugo Hurtado en el Aways vs Oriente https://t.co/NSGC8Sedmm vía @ClubSanJose — Futbol de Bolivia (@futbolbolivia) 19 мая 2019 г.

Позже в больнице у арбитра произошла повторная остановка сердца. Спасти Уртадо не удалось.