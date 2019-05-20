Зеленский сегодня официально вступает в должность президента Украины

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский вступает в должность президента Украины. Церемония состоится в 10 часов утра. Избранный глава государства принесет присягу, затем ему вручат официальные символы власти — знак президента в виде орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Зеленский просил Верховную раду назначить инаугурацию на 19 мая, а после того, как депутаты проголосовали иначе, пообещал нынешнему составу парламента неприятности. Речь может идти о досрочном роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

А пока свои посты один за другим покидают члены команды Петра Порошенко, сообщает телеканал "Россия 24". Так, накануне ушел в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.