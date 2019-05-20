На юго-востоке Бразилии началось наводнение из-за проливных дождей

Проливные дожди спровоцировали наводнение на юго-востоке Бразилии. Власти сообщают: за сутки выпало более 240 миллиметров осадков.

Затоплены дороги, движения в пострадавших провинциях заблокировано. Автомобили — по крышу в воде. Залиты и магазины, и дома.

Если дожди продолжат идти, в регионе объявят режим ЧС, сообщает телеканал "Россия 24".