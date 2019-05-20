Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 мая 201905:59

На юго-востоке Бразилии началось наводнение из-за проливных дождей

EPA

Проливные дожди спровоцировали наводнение на юго-востоке Бразилии. Власти сообщают: за сутки выпало более 240 миллиметров осадков.

Затоплены дороги, движения в пострадавших провинциях заблокировано. Автомобили — по крышу в воде. Залиты и магазины, и дома.

Если дожди продолжат идти, в регионе объявят режим ЧС, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас

23:45

Йеменские хуситы планируют атаковать 300 целей саудитов

20:48

Смертельное ДТП в Германии: перевернулся автобус с 74 пассажирами

20:26

Пожарные наглотались дыма: с огнем в Бордо боролись 20 часов

19:38

Моряков с Sea Shark держат в курилках, им нужна медпомощь

19:21

Взрыв у туристического автобуса в Каире: это был тротил

19:07

Макаров открестился от женщины со скандального видео

19:06

Треть Судака осталась без воды

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Парламент Австрии: антироссийские санкции бесполезны и наносят ущерб Европе

Парламент Австрии: антироссийские санкции бесполезны и наносят ущерб Европе

3 часа назад
Новая битва в торговой войне США против КНР: прогнозы и последствия

Новая битва в торговой войне США против КНР: прогнозы и последствия

4 часа назад
Депутат Госдумы: жителям Приднестровья скоро будут выдавать паспорта РФ

Депутат Госдумы: жителям Приднестровья скоро будут выдавать паспорта РФ

2 часа назад
"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

8 часов назад
Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

7 часов назад
Взрыв в Гизе: радикальные исламисты продолжают атаковать иностранцев в Египте

Взрыв в Гизе: радикальные исламисты продолжают атаковать иностранцев в Египте

5 часов назад
Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

8 часов назад
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

10 часов назад
Киселёв: Иран - пороховая бочка, на которую сыплются искры

Киселёв: Иран - пороховая бочка, на которую сыплются искры

8 часов назад
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

1 час назад
Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

7 часов назад
Новак: проблемы с "Дружбой" не повлияли на мировой рынок нефти

Новак: проблемы с "Дружбой" не повлияли на мировой рынок нефти

8 часов назад
Путин поставил задачу оружейникам

Путин поставил задачу оружейникам

10 часов назад
Разговор без ограничений: президент пообщался с журналистами и общественниками

Разговор без ограничений: президент пообщался с журналистами и общественниками

9 часов назад
Военные США и коалиции не пострадали в результате взрывов в Багдаде

Военные США и коалиции не пострадали в результате взрывов в Багдаде

3 часа назад
Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников

Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников

8 часов назад
Россиянин Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

Россиянин Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

9 часов назад
Стали известны все четвертьфиналисты группы А на чемпионате мира по хоккею

Стали известны все четвертьфиналисты группы А на чемпионате мира по хоккею

9 часов назад
Путин и Помпео не обсуждали Украину

Путин и Помпео не обсуждали Украину

9 часов назад
Политика: Лазарев получил 17 нулей

Политика: Лазарев получил 17 нулей

9 часов назад
Противостояние с США: Россия создает Китаю окно возможностей для развития

Противостояние с США: Россия создает Китаю окно возможностей для развития

9 часов назад
Гол Попова принес "Ростову" победу над "Зенитом"

Гол Попова принес "Ростову" победу над "Зенитом"

10 часов назад
Слабоумие и отвага: противодействие "Северному потоку-2" будет продолжено

Слабоумие и отвага: противодействие "Северному потоку-2" будет продолжено

10 часов назад
Надаль стал победителем турнира в Риме

Надаль стал победителем турнира в Риме

10 часов назад
Первый шаг Зеленского: россиян на инаугурацию не пригласили

Первый шаг Зеленского: россиян на инаугурацию не пригласили

10 часов назад
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по самбо

Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по самбо

10 часов назад
Порошенко рассказал о самом обидном

Порошенко рассказал о самом обидном

11 часов назад
Треть Судака осталась без воды

Треть Судака осталась без воды

11 часов назад
Эстония верит в диалог с Россией, но в ПАСЕ ее видеть не хочет

Эстония верит в диалог с Россией, но в ПАСЕ ее видеть не хочет

11 часов назад
Пляжный волейбол. Россиянки обыграли украинок и выиграли этап Мирового тура

Пляжный волейбол. Россиянки обыграли украинок и выиграли этап Мирового тура

11 часов назад
"Краснодар" пробился в Лигу чемпионов, разгромив "Арсенал"

"Краснодар" пробился в Лигу чемпионов, разгромив "Арсенал"

12 часов назад
"Жизнь начинается с зачатия": Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

"Жизнь начинается с зачатия": Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

12 часов назад
Трефилов привел "Кубань" к бронзе чемпионата России в первом матче после операции

Трефилов привел "Кубань" к бронзе чемпионата России в первом матче после операции

12 часов назад
Круг почета завершился для автогонщиков NASCAR дракой

Круг почета завершился для автогонщиков NASCAR дракой

13 часов назад
Сбербанк продает свой лучший актив из-за санкций

Сбербанк продает свой лучший актив из-за санкций

13 часов назад
Досрочно и безоговорочно: российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Досрочно и безоговорочно: российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

14 часов назад
Отмена национализации "Приватбанка" обжалована кабмином Украины

Отмена национализации "Приватбанка" обжалована кабмином Украины

14 часов назад
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

15 часов назад
Пережившие динозавров: опровергнуты несколько гипотез о происхождении и развитии постельных клопов

Пережившие динозавров: опровергнуты несколько гипотез о происхождении и развитии постельных клопов

18 часов назад
В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"

В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"

19 часов назад
Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

19 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

17.05.2019 21:38
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51