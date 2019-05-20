Выбор Криштиану Роналду: Конте не будет тренером "Ювентуса"

После сообщений об увольнении главного тренера туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри главным претендентом на его место числился Антонио Конте, экс-наставник сборной Италии и лондонского "Челси". Однако приходу этой фигуры в "Старую синьору" воспротивился лидер атак "Юве" Криштиану Роналду.

Инсайдеры называют португальского форварда главным противником возвращения Конте в "Ювентус". По сообщению инсайдера издания La Repubblica, именно позиция Криша стала главной причиной того, что 49-летний специалист не смог договориться с руководством клуба из Турина и предпочел сосредоточиться на переговорах с миланским "Интером".

Миланский клуб пока официально не отправил в отставку Лучано Спаллетти, несколько лет назад возглавлявшего питерский "Зенит", тем не менее, слухи таковы, что "нерадзурри" ведут переговоры с его потенциальными сменщиками, а газета Corriere della Sera сообщает, что Конте уже договорился с "Интернационале" о контракте.