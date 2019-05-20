В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

25 мая в Москве в саду "Эрмитаж" состоится ежегодная церемония вручения премии "Все цвета джаза". За 5 лет премия, учрежденная Радио Jazz, превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе.

Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях: "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года", "Открытие года", "Фестиваль года".

Организаторы фестиваля также придумали большую развлекательную программу для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром. Зрители услышат Optimystica Orchestra (проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова), лауреатов крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовую певицу с необычным голосом Мариам Мерабову, выдающегося трубача Вадима Эйленкрига, этно-джазовую группу Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группу Secret Atelier, заводную группу BIG CITY SHOW, а завершит торжественную церемонию выступление Большого джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.