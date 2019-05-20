Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Сварочные работы на АЗС в подмосковном Серпухове завершились мощным хлопком, в результате которого погибли трое рабочих, еще четыре человека получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

ЧП произошло днем 20 мая во время ремонтных работ на закрытой заправке, расположенной в Северном проезде. Рабочие устраняли брешь в пустой цистерне объемом 25 кубометров, но в этот момент раздался громкий хлопок.

Ударной волной одного из рабочих перебросило через забор, стоящая рядом кирпичная постройка получила серьезные повреждения.

"Мне машину камнями закидало", — отметил один из местных жителей.

Жертвами трагедии стали три человека, еще четыре получили различные травмы.