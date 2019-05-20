Собчак назначили генпродюсером телеканала "Супер"

Ксению Собчак назначили генеральным прoдюсером телеканала "Супер", который входит "Газпром-медиа".

Как сообщили в холдинге, на телеканале Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов и примет участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения, передает ТАСС.

За программное наполнение этого телеканала, который начал вещание в январе 2018-го, сейчас отвечают генпродюсеры Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Эдуард Илоян и Алексей Троцюк.