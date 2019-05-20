Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Черным морем появится в центре Адлера

Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года появится в центре Адлера. Сейчас установка памятника находится на этапе согласования с Министерством обороны. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Место на набережной реки Мзымта выбрано не случайно. Именно здесь установлены мемориалы в честь погибших в Великой Отечественной, воинам-интернационалистам, героическим участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сквер у реки уже стал памятным местом для жителей города, рассказали в пресс-службе сочинской администрации.

Памятник в виде большой раскрытой книги, на страницах которой появятся имена всех погибших, создается на деньги родственников жертв авиакатастрофы и меценатов. Трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. При крушении самолета погибли все пассажиры и члены экипажа. На судне, в том числе, летели артисты из знаменитого ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, журналисты, военные.