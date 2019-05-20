Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено

Пресс-служба Московского метрополитена сообщает, что движение на фиолетовой ветке (Таганско-Краснопресненская линия) введено в график.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 20 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что движение было приостановлено между "Таганской" и "Выхино" из-за упавшего на пути пассажира.