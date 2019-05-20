Российский военный самолет нарушил воздушные границы Эстонии, уверены в Таллине

Вооруженные силы Эстонии обвинили российский военный самолет в нарушении воздушной границы. По их данным, Ту-154, принадлежащий ВМФ РФ, пересек государственную границу прибалтийской страны в районе острова Вайндлу, пишет агентство ТАСС.

Транспондер самолета работал, план его полета был согласован. Однако на связь с эстонскими диспетчерами российские пилоты не выходили, это и возмутило местных военных. Даже несмотря на то, что Ту-154 провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.

Министерство иностранных дел прибалтийского государства вызвало к себе посла России Александра Петрова и вручило ему ноту.