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20 мая 201919:51 Екатерина Миронова

Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция

На Украине прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. Новый глава государства принес присягу на заседании Верховной рады. После этого он обратился к народу. В частности, призвал всех украинцев, проживающих за рубежом, возвращаться домой. Зеленский заявил, что считает своей главной задачей прекращение огня в Донбассе и ради этого готов принимать непопулярные решения. Еще президент объявил, что распускает Верховную раду.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс, открытые партийные списки. Также освободить от должности главу СБУ, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. Это далеко не все, что вы можете сделать. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте себе медали, неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!", — произнес в своей речи Зеленский.

Закрывая церемонию инаугурации, спикер Парубий то ли лукавит, то ли иронизирует. Насколько было весело, ярко иллюстрируют лица министров, генпрокурора и руководителей силовых ведомств. Во время своей речи Зеленский призвал их сложить полномочия. Премьер Гройсман пообещал сделать это в среду. Глава СБУ и министр обороны написали заявления сразу после церемонии.

"Президент имеет право определиться с министром обороны и представить кандидатуру в Верховную раду. Я решил написать рапорт об увольнении и написал", — говорит министр обороны Украины Степан Полторак

С депутатами Верховной рады Зеленскому будет не так легко. Нардепы, которым не светит место в новом парламенте, настроены на серьезную борьбу за нынешние мандаты. Фактически коалиции в парламенте нет три года, но официально об этом объявили 17 мая. А, значит, Раду распустить не получится, как минимум, месяц. К разочарованию авторов этой схемы, Зеленский все же показал депутатам на выход.

"Такое дорогое выступление "95 квартала", как сегодня, наверное, еще стоит поискать. Зеленский заставил депутатов вставать-садиться, вставать-садиться. Он сделал все правильно и в своем стиле", — поделилась своим мнением народный депутат Верховной рады Надежда Савченко

"Холодный душ" — так назвали решение Зеленского о роспуске в самой Верховной раде. Депутаты из "Самопомощи" и "Народного фронта" не скрывают раздражения, но сдаваться не собираются.

"Пока мы только услышали озвученное заявление с трибуны, но мы не видели подписанного указа. Так как сейчас есть тридцать дней на формирование новой коалиции, мы не понимаем, на каких основаниях", — прокомментировала народный депутат Верховной Рады Анна Гопко.

Впрочем, президент не остался без поддержки. В "Батькивщине" игры с коалицией называли театром абсурда. В партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" заявили, что давно ждали новых выборов.

"Мы всегда выступали за то, чтобы вся власть, которая 5 лет издевалась над народом, ушла в историю. Мы рады, что есть заявление о роспуске Верховной рады, потому что не может парламент с уровнем доверия населения в 4 процента управлять страной. Я очень доволен", — высказался народный депутат Верховной Рады Юрий Бойко.



В своей инаугурационной речи Владимир Зеленский призвал парламентариев в последние два месяца до окончания каденции принять несколько законопроектов. В том числе о снятии депутатской неприкосновенности. В кулуарах нардепы заявили, что не получится.

"Процедура снятия депутатской неприкосновенности — это внесение изменений в Конституцию — требует голосования на двух сессиях парламента. Одна сессия идет сейчас, другая начнется в сентябре, но, если выборы состоятся летом, у нас не будет полномочий, а следующему составу придется начинать сначала", — говорит народный депутат Верховной Рады Леонид Емец.

Чтобы прекратить инсинуации, Зеленский пригласил глав фракций на личную встречу. Консультации состоятся во вторник на Банковой. Вероятно, после этого разговора будет опубликован указ о роспуске. В этом случае досрочные выборы состоятся либо 14, либо 21 июля.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что в своей речи Владимир Зеленский высказался против разобщения по языковому признаку. Министр иностранных дел подчеркнул, что прекращение раскола должно коснуться и религиозных вопросов.

— Уверен, что попытки разорвать тысячелетние российско-украинские духовные связи обречены на провал. Время расставит все на свои места. Сегодня в своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта.

И сегодня же Совбез ООН на экстренном совещании обсудит украинский языковой закон. Встреча состоится по инициативе России и пройдет в 10 вечера по Москве. Заседание будет открытым для прессы. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, закон, подписанный Петром Порошенко, противоречит букве и духу минских договоренностей.

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