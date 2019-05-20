Даниил Квят: к трассе Формулы-1 в Монако необходимо проявлять уважение

Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего шестого этапа Формулы-1, который пройдет с 23 по 26 мая в Монако.

"В Монако особенная трасса – узкая, и стены расположены очень близко, поскольку ты пилотируешь в городе, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Когда впервые выезжаешь на трассу в свободных заездах, важно прогрессировать аккуратно, постепенно наращивая скорость – к этой трассе необходимо проявлять уважение. Ты с каждым кругом едешь все быстрее и быстрее, находя свой предел".

"В Монако историческая гонка, поэтому по ходу уик-энда происходит много событий, но моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на пилотировании машины. Честно говоря, это наиболее интересная часть уик-энда", – подытожил Квят.