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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад
Эквадор передал личные вещи Джулиана Ассанжа Вашингтону
В США эквадорское посольство в Лондоне решило переправить личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Среди них электронное оборудование, документы юридического и медицинского характера. Эти вещи остались после того, как Эквадор лишил Ассанжа предоставленного ему убежища в посольстве и последовавшего за этим ареста.
Ассанж укрывался 7 лет в эквадорском посольстве в Великобритании от преследований со стороны США, напоминает "Интерфакс".
Эквадор вопиюще нарушил все базовые нормы предоставления убежища, уверен адвокат Ассанжа Эйтор Мартинес. По его словам, Эквадор передает все личные вещи без разбора того, кому предоставляется убежище, стране, от которой его защищают. Вашингтон в апреле 2019 года обвинил Джулиана Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг для взлома американских правительственных компьютерных сетей. В середине мая Чклси Мэннинг снова была взята в США под стражу.
"Эквадором руководят преступники и лжецы, — заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. – А администрация президента США Дональда Трампа побуждает союзников действовать как на Диком Западе".
Тем временем дело о предполагаемом изнасиловании Ассанжем двух шведок возобновила прокуратура Стокгольма. 3 мая британское правосудие дало Вашингтону 65 дней на юридическое обоснование экстрадиции Ассанжа в США,
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