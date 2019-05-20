Google больше не в помощь: Китай не получит от США ни софта, ни железа
Вашингтон наносит удар по Пекину. Американские компании повально отказываются от сотрудничества с одним из крупнейших производителей смартфонов в мире – компанией Huawei. Первой это сделала Google. То есть в новых телефонах Huawei отныне не будет таких сервисов Google, как "почта", "магазин приложений", но, главное, операционной системы Android. Власти США перешли от угроз к действиям и внесли китайскую компанию Huawei в черный список.
Новость о том, что для Huawei больше не о'кей, переполошила миллионы пользователей китайских смартфонов по всему миру. Ведь отказ американской корпорации от работы с китайским IT-гигантом — это и про операционную систему Android.
В Китае сервисы Google и так почти не работали, разве что Google-переводчик, остальные — только через VPN. Китай в этом плане очень самодостаточен. Другим придется как-то привыкать.
Почта Gmail, приложения Google Play в новых моделях смартфонов от Huawei работать не будут. В старых — все это останется, но исчезнет возможность обновлений. России, где, по статистике продаж, каждый четвертый смартфон именно этой китайской марки, это касается тоже.
"Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке. Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему", — заверил вице-президент по маркетингу Huawei consumer business Group в России, странах Центральной Азии и Кавказа Эндрю Сюй.
Решение Google было явно продиктовано Трампом. И в корпорации взяли под козырек. Это элемент давления в торгово-технологической войне, чтобы добиться от Пекина уступок накануне очередного раунда переговоров.
"Все знают, что Китай ворует у Соединенных Штатов и других стран. Скоро мы это изменим", — обещал Дональд Трамп.
Но пока теряют как раз США и американские производители. 11 миллиардов долларов — доля американских поставщиков комплектующих, что каждый год закупал Huawei. В основном это чипы для смартфонов и систем телекоммуникаций. По данным американской прессы, уже ввезенных из США микросхем китайскому IT-гиганту хватит месяца на три. Но в Huawei и не скрывали — все последнее время разрабатывали свои чипы, скоро они появятся.
"Запрет на поставки в США оборудования Huawei замедлит, но не остановит ее развитие. Huawei продолжит разработку собственных чипов, чтобы уменьшить влияние запрета на поставки американских технологий и оборудования", — отмечает президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй.
Японская пресса эту мысль подхватила: новый американский залп в торговой войне как раз отвечает китайским интересам — способствует импортозамещению.
"По иронии судьбы, новый залп Вашингтона в торговой войне отчасти отвечает китайским интересам: дело в том, что Huawei также планирует расширять разработку собственных комплектующих, а это вписывается в стратегию Пекина по импортозамещению", — оценивает ситуацию The Japan times.
Но Huawei — это ведь не только и не столько смартфоны. Их, кстати, в США концерн и так не особо стремился продавать. Китайская корпорация с капиталом в 109 миллиардов долларов — мировой лидер в технологии нового поколения связи 5G, где скорость передачи данных достигает 20 гигабит в секунду. Но США этот высокотехнологичный рынок делить с Поднебесной не хотят. Хоть и тянутся по дну Атлантики именно такие китайские интернет-кабели. Они дешевле и лучше.
Китайский МИД призвал Huawei отстаивать свои права в суде.
"Соединенные Штаты предполагают, что у всех других такие же мотивы, что и у них. Они пытаются распространять слухи и уничтожать предприятия других стран. Европейские исследования доказали невиновность Huawei", — подчеркивает официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Как ни старался Вашингтон убедить Евросоюз отказаться от работы с Китаем, на поводу Старый Свет не пошел. Исключение — Дания и Швеция, но там интерес понятен — шведский Ericsson. А вот и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявили: ничего предосудительного в совместном развитии 5G не видят. Прагматичны и немцы.
"Мы нашли, на наш взгляд, основательное решение того, что касается участия в переходе компаний на 5G. Есть критерии безопасности. Эти критерии сформулированы. С упором на них, будут затем приниматься решения по соответствующим участникам, — поясняет канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Наша позиция заключается в том, что ни один из поставщиков оборудования, включая Huawei, не должен или не может быть специально исключен".
Вслед за Google поставки своих разработок и программного обеспечения китайскому IT-гиганту замораживают еще четыре компании, среди которых и Intel. В Китае пользователи социальных сетей призывают устроить в ответ бойкот Apple. Ну, а в самой компании Huawei с гордостью заявляют: справятся сами. Еще в ноябре 2018 года, предвидя санкции, там начали разрабатывать свой аналог операционной системы.
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