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20 мая 201921:55

Мошенники выманили два с половиной миллиона "компенсации" за некачественный товар

Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Житель Ковдора стал жертвой мошенников, отдав им почти 2,5 миллиона рублей.

51-летний мужчина обратился в отдел полиции Ковдорского района с заявлением о хищении. Около месяца назад на его телефон поступил звонок якобы от представителя организации, занимающейся проверкой фирм по продаже различных товаров. По словам звонившего, житель Ковдора ранее приобрел некачественные косметические средства, за которые ему полагается компенсация в размере 17 миллионов рублей.

Местному жителю злоумышленник сообщил, что для получения компенсации необходимо перевести некоторую сумму денежных средств в качестве налогового сбора. После перевода на указанный мошенником счет, мужчине ежедневно стали звонить незнакомые люди, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банка, юристами. Под разными предлогами они также требовали перевода денег, чтобы в дальнейшем было возможно получить компенсацию.

За месяц мошенники смогли похитить у мужчины деньги в общей сумме свыше 2 миллионов 346 тысяч рублей. Когда у 51-летнего местного жителя не осталось средств, он захотел оформить кредит, в котором ему отказали. Мужчина попытался перезвонить на номера, с которых ему звонили, но те абоненты оказались уже недоступны. Именно тогда он понял, что стар жертвой мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Мурманской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что номера, которыми пользовались мошенники, зарегистрированы в Москве.

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