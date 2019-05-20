Мужчина забрался на Эйфелеву башню и отказывается оттуда слезать

Мужчина, забравшийся на один из пролетов Эйфелевой башни, отказывается слезть оттуда уже более четырех часов. С ним ведут переговоры спасатели, стараясь убедить следовать их указаниям, но пока безуспешно.

Ранее 20 мая неизвестный забрался до вершины достопримечательности Парижа. В связи со случившимся все посетители были эвакуированы. На видеокадрах, которые показывает французское телевидение, видно, что рядом с мужчиной находится спасатель. Согласно имеющейся информации, мужчина грозится покончить жизнь самоубийством, передает "Интерфакс".

В официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter сообщается, что в настоящее время она закрыта для посещения.