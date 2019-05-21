Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).

Сейчас Краснознаменный Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений Военно-морского флота России. Корабли ТОФ несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье.

По итогам прошлого года ТОФ второй раз подряд признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота по боевой подготовке, передает "Россия 24".