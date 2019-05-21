В Петербурге заложат исследовательское судно "Пионер-М"

Научно-исследовательское судно "Пионер-М" заложат во вторник на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге​​​. Судно предназначено для океанографических, гидроакустических и водолазных работ; будет эксплуатироваться в Черном и Азовском морях.

"Пионер-М" будет заложен на Средне-Невском судостроительном заводе, причем строительство будет идти на площадках трех предприятий: в кооперацию входят крымское предприятие "Судокомпозит" (корпус, надстройка) и Севастопольский морской завод (финальный монтаж, сборка и достройка судна).

Особенностями судна водоизмещением 72 тонны и длиной в 25 метров станут внедрение режима безэкипажного управления движением и использование гибридной энергетической установки, сообщает РИА Новости.