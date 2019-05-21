К "Курилам" присоединят новые земельные участки

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ, расширяющий территорию опережающего развития "Курилы".

Это связано с четырьмя новыми проектами: строительством комплекса туристических объектов, еще одного рыбокомбината, судоремонтного завода и строительной компании. Общий объем инвестиций превысит 6 миллиардов рублей, дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест.

"Еще один документ, который подписан, — это изменения в работе территории опережающего развития "Курилы". Мы ее несколько лет назад создали, сейчас приняли решение о расширении за счет присоединения новых земельных участков. Курилы — место интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что эти изменения в правила деятельности ТОР "Курилы" как раз приведут к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти очень интересные острова, принадлежащие нашей стране".