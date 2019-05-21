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Выборы на Украине 8 минут назад
Споры о языке в Совбезе ООН: грубость Британии и ирония России
Инаугурацию Зеленского использовали Франция, Германия и США. В Совбезе ООН они выступили против обсуждения украинского закона о языке, который обязывает жителей страны разговаривать на украинском почти во всех сферах жизни и вводит специальных языковых инспекторов.
Не понравились западным постпредам даже не слова Василия Небензи, а сама идея обсудить этот закон, хотя с самого начала он объяснил, почему этот пункт должен быть включен в повестку дня. Ведь именно с языкового вопроса начались известные события на Майдане, которые привели к гражданской войне на Украине и многочисленным жертвам.
"Казалось бы, какая связь между языком и Советом Безопасности? Прямая, – говорит Василий Небензя. – Мы посчитали необходимым предложить созвать это заседание с учетом того, что последние шаги Верховной рады и с позором уходящего со своего поста бывшего президента Петра Порошенко прямо подрывают дух и букву Минских договоренностей и одобренной резолюции 2202".
"А ведь вопрос языковых прав был одной из основных причин, приведших к потере Украиной Крыма и к конфликту на Донбассе", — подчеркнул постоянный представитель России в ООН.
Западные постпреды в этом смысле оказались в сложном положении, потому что закон принимался с подачи Порошенко, а избранный президент Украины Владимир Зеленский не так однозначен в этом вопросе, и в своей аргументации постпреды использовали причудливую аргументацию. Например, говорили, что закон дескать не переведен на английский язык. А Василий Небензя напомнил, что в свое время это не помешало собрать похожее заседание, когда российский президент объявил о том, что жителям ДНР и ЛНР будет предоставляться российское гражданство.
"Мы, как и наши друзья из Франции и Германии, не видим смысла в этом совещании, — говорит Джонатан Коэн, исполняющий обязанности постпреда США при ООН. – Сегодняшняя встреча – попытка России отвлечь внимание от той передачи власти, которая произошла сегодня на Украине. США поздравляют нового президента Украины Владимира Зеленского, и мы ждем возможности работать с ним и поддерживаем его обращение, в котором он призывает нацию к единству. Поэтому США присоединяются к союзникам и будут голосовать против включения этой темы в повестку дня".
В итоге представитель Индонезии, председательствующий в Совбезе, поставил на голосование вопрос. С минимальным перевесом тут победили сторонники западного взгляда.
Но Василий Небензя взял слово, чтобы объяснить, почему Россия настаивала на включение этого пункта в повестку. В частности, он обратился к своим западным коллегам, голосовавшим против. Представителю Бельгии он напомнил, как бы там отреагировали, если бы, например, было принято решение об использовании в стране французского или фламандского языка. И что бы сказали немцы, если бы немецкий язык запретили в Швейцарии. Но западные представители эту тему обсуждать не захотели.
"Давайте называть вещи своими именами, — продолжил российский постпред. – На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. Если вы это считаете нормальным, то русскоговорящих украинцев такая ситуация устроить не может. Она закладывает бомбу замедленного действия под все усилия по возвращению стабильности и общественной сплоченности в соседнее для нас государство, к чему неоднократно призывал новый украинский президент".
Западным постпредам, несмотря на то, что они пытались отменить это заседание, не удалось противоречить Небензе, хотя британский представитель прямо во время выступления дважды пытался перебить российского представителя.
В конце выступления Василий Небензя в ироничной форме "поблагодарил" западных коллег за то, что они еще раз показали, что в отношении Украины руководствуются целиком и полностью двойными стандартами.
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