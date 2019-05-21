Первый указ Зеленского - о полномочиях верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ размещен на сайте президента​​​.

Согласно конституции, президент по должности является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Накануне он принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента. Он сразу же заявил, что эту Раду распускает, а заодно посоветовал освобождать кресла и членам правительства. Некоторые совету уже последовали: премьер Гройсман заявил, что покинет свой пост; он добавил, что ему не стыдно за то, что удалось сделать за три года. А вот предшественнику Зеленского Петру Порошенко кажется, что народ по нему еще затоскует: после поражения на прошедших выборах он намерен участвовать в следующих.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Совбезу необходимо обратиться к Зеленскому с призывом взять курс на сплочение украинцев вместо их разделения. Небензя отметил, что "именно этот сигнал, как мы могли судить, сделал центральным в ходе своей инаугурации новоизбранный президент Украины".