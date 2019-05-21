21 мая 201907:34
Украина выдала фотографию из архивов Холокоста за депортацию крымских татар
Украинские дипломаты выдали фотографию из архива Холокоста за снимок депортации крымских татар в 1944 году. Публикация была приурочена ко дню памяти событий тех лет.
Украинское дипведомство в США разместило в "Твиттере" текст и фотографию, которая якобы иллюстрирует депортацию крымских татар.
Как отметили российские дипломаты, на самом деле фотография принадлежит Мемориальному музею Холокоста США. По данным музея, на снимке запечатлена отправка евреев на поезде из лодзинского гетто в Польше в лагерь смерти "Хелмно".
На рукаве пиджака одного из мужчин нашита звезда Давида, а на вагоне написано Франция. В Киеве на комментарий российского посольства никак не отреагировали, сообщает телеканал "Россия 24".
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