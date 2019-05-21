Олимпиада "Воспитай в себе человека": министр спорта вручил награды победителям

В Подмосковье завершилась IX Детская спортивная Олимпиада среди детских домов и школ-интернатов "Воспитай в себе человека!".

В соревнованиях приняли участие 432 участника (24 команды по 18 человек) из Тверской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Калужской, Саратовской, Псковской и других областей, а также из Республики Мордовия и Луганской народной республики.

Победителей награждали лично министр спорта РФ Павел Колобков, президент благотворительного фонда "Детский дом" Павел Шишкин, олимпийская чемпионка по гимнастике Маргарита Мамун и победительница четырех турниров Большого шлема Катерина Макарова.

Масштабной спортивное мероприятие, призванное привлечь детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ежегодно проходит под патронажем Благотворительного фонда "Детский Дом", при поддержке губернатора Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области.