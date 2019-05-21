Маркетологи назвали самые хамские города России

Маркетинговое агентство Zoom Market провело исследование, чтобы выяснить, в каких городах люди чаще всего хамят друг другу. В опросе приняли участие 3240 жителей из 27 российских городов.

Первым в этом списке оказался город Пермь, на втором месте – Челябинск, а на третьем – Саратов, пишет "Российская газета".

Как рассказал коммерческий директор этого маркетингового агентства Андрей Штыров, в ходе опроса выяснилось,что чаще всего люди хамят в магазинах и на рынках (38 процентов), в точках общепита (23 процента), на улице (19 процентов), в транспорте (16 процентов) и в муниципальных учреждениях (4 процента).