Машина врезалась в толпу пешеходов в Гуанчжоу

Тринадцать пешеходов получили травмы в результате наезда легкового автомобиля в китайском Гуанчжоу, сообщает Shine.cn. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Инцидент произошел около 9 часов утра по местному времени в районе Тяньхэ. На кадрах видно, что белая легковушка тронулась с места в тот момент, когда горел красный сигнал светофора, а на переходе было множество людей. Mercedes-Benz врезался в толпу, а затем протаранил два поворачивавших автомобиля.

За рулем находилась 45-летняя женщина, которую сейчас допрашивают следователи. Вероятно, он перепутала педали — очевидцы утверждают, что виновница аварии была в обуви на высокой платформе.

В больницу доставили 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.