Министр спорта поручил подготовить проект строительства "Кузбасс-Арены"

Делегация Кузбасского региона сегодня продолжает работу в Совете Федерации в Москве. На встрече с министром спорта России Павлом Колобковым губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул необходимость развития спортивной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в маленьких посёлках.

Как передает ГТРК "Кузбасс", глава регоина озвучил мнение кемеровчан о строительстве универсального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" на семь тысяч зрителей и ледового двореца "Кузбасс". Кроме того, есть намерения реконструировать Дворец спорта кузнецких металлургов, а также развернуть на территории образовательных организаций области сто ФОКов, и еще — закончить реконструктцию беловского "Металлурга". "Я рад, что Павел Анатольевич наши задумки поддержал и поручил готовить проекты объектов. Помощь Минспорта РФ, безусловно, нам пригодится, — сообщил губернатор Сергей Цивилев.