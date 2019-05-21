Смертельная страсть: один сибиряк задушил во время секса любовницу, а второй - друга

Сразу о двух трагедиях, к которым привели сильные чувства, пришли сообщения из Сибири. В Омске мужчина во время секса случайно задушил свою любовницу, а в Иркутской области сибиряк столь эмоционально прощался с другом, что сломал ему шею.

Смерть во время любовных утех настигла 40-летнюю женщину в одном из общежитий Омска. 46-летний мужчина уверяет: он совершил убийство случайно, когда потерял над собой контроль во время "жесткого секса".

Искренен ли мужчина, теперь разбираются следователи. В отношении страстного любовника возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Он отправлен в СИЗО, сообщили местному порталу Om1.ru в региональном управлении СК РФ.

Приговором суда и обвинением в причинении смерти по неосторожности обернулось для 43-летнего жителя Иркутской области слишком бурное прощание с другом.

В пресс-службе Усть-Илимского городского суда сообщили, что подсудимый обхватил шею потерпевшего и с силой прижал его к себе.

При сдавливании шея не выдержала, потерпевший упал на пол и сам не смог подняться. Его экстренно госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков спасти мужчину, через восемь месяцев он скончался.

Как сообщает "Российская газета", эта трагедия произошла в октябре 2018 года, но обвинительный приговор суд вынес только сейчас. Мужчина, задушивший в объятиях друга, приговорен к полутора годам исправительных работ.