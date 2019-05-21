Кремль прокомментировал заявление США о санкциях против "Северного потока-2"

В Кремле надеются, что проект "Северный поток — 2" будет реализован в интересах европейских потребителей, несмотря на угрозы США о новых санкциях.

Комментируя заявление министра энергетики США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в большой части этот проект уже реализован.

"Скажем так, есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован", — пояснил он.

При этом представитель Кремля указал, что строительство "Северного потока — 2" реализуется в интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и не имеет никакого отношения к политике, передает РИА Новости.

"Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем собственно уже давно занимаются США", — подчеркнул Дмитрий Песков, отметив, что для России это неприемлемо.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает "очень тяжкие ограничения для компаний, которые продолжают вести дела с проектом "Северный поток — 2".