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21 мая 201913:14 Алексей Елкин

Оркестр Владимира Спивакова дал концерт в Мурманске в память о жертвах трагедии в Шереметьево

ГТРК "Мурман"

Концерт памяти о жертвах трагедии в Шереметьево накануне дал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Выступление прошло  в большом зале областной филармонии Мурманска. Об этом сообщает ГТРК "Мурман".

Худрук и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", народный артист СССР Владимир Спиваков отметил, что исполнение произведений Иоганна Себастьяна Баха это, как бы прощание с невинными жертвами и надежда на то, что они обретут Царствие Небесное.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает...", который проводится по всей стране, в Мурманской области обрел особый смысл. На первом концерте исполнялись произведения Моцарта и Чайковского, которым тоже присущи минорные гармонии. Впереди — еще три выступления. В Мурманске, Североморске и Кировске.

Директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина выразила надежду, что первый в Мурманске фестиваль "Спиваков приглашает..." продолжится и станет традиционным. "Я сделаю всё для того, чтобы музыканты сюда возвращались", — заключила Виктория Чачина.

Текст: ГТРК "Мурман"

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