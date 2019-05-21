Каждый день новые блюда. Российские военные рассказали о своем рационе

Больше никакой тушенки или мясорастительных консервов – сейчас российские военные имеют семь вариантов индивидуальных рационов питания, или ИРП. Как рассказал газете "Аргументы и факты" начальник материально-технического управления Дмитрий Булгаков, пища должна быть разнообразной. Даже если человек любит гречку, картошку или устрицы, питаться ими постоянно надоест.

Стоит отметить, что энергетическая ценность каждого российского ИРП – около 4500 килокалорий. Среди блюд могут быть гуляши, овощные рагу, паштеты или каши с мясом. На сладкое — яблочное пюре и повидло, витаминные напитки, жевательная резинка. Кроме того, в пакете с рационом есть горелка на сухом спирте, столовые приборы и, например, гигиенические салфетки.

Кстати, в армии США обычно ИРП рассчитан на один прием пищи – завтрак обед или ужин. Соответственно, он меньше российского и состоит из одного основного блюда, небольшого десерта, печенья, хлеба и быстрорастворимого витаминного напитка. Интересно, что горелки в американском рационе нет, ее заменяет химическая, беспламенная горелка.

По количеству вариантов ИРП особенно отличается армия Франции – 14 разных меню. Причем 7 из них не содержат свинины, а 4 можно есть даже холодными.