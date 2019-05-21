На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей "Газели"

Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.

Инцидент произошел во вторник днем на 63-м километре Московской кольцевой автодороги. На кадрах видно, что пожар начался с моторного отсека и быстро охватил всю кабину. Судя по открытой двери, водитель успел покинуть салон.

Горящая "Газель" перекрыла две из шести полос, на месте тут же возник затор, вскоре растянувшийся на несколько километров.

Информации о пострадавших не поступало.