21 мая 201913:20
На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей "Газели"
Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.
Инцидент произошел во вторник днем на 63-м километре Московской кольцевой автодороги. На кадрах видно, что пожар начался с моторного отсека и быстро охватил всю кабину. Судя по открытой двери, водитель успел покинуть салон.
Горящая "Газель" перекрыла две из шести полос, на месте тут же возник затор, вскоре растянувшийся на несколько километров.
Информации о пострадавших не поступало.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США грозят санкциями "Северному потоку-2"
- Google прекращает сотрудничество с Huawei
- Украина выдала евреев за татар
- Побег министра Супрун попал на видео
- Комары во Франции разносят страшные болезни
Самое читаемое
-
Юрий Беляев сделал позорное признание, рассказав о первой встрече с Татьяной Абрамовой
- Перед смертью молодого инспектора ГАИ пытали. Видео
- Мать сломала младенцу череп, разозлившись на его плач
- Женщина родила шестерню вопреки всем прогнозам
- Шок: что нашли эксперты в покупном шашлыке
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei дали отсрочку. Дедлайн - 19 августа
- Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
- Какой подарок МВФ преподнесет Зеленскому?
- Рубио: капитализм душит экономику США
- Рекордный рост облигаций РФ спасает рубль от внешнего негатива
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
BMW M5 получил салон из золота
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Инаугурация Зеленского
- В российских вузах увеличится число бюджетных мест
- Подросток нырнул в узкий люк, чтобы спасти ребенка
Вести-Москва
-
Мать, оставившую ребенка в поликлинике, отпустили на свободу
- Коммунальщики проверяют люки в Марьине
- Большое кольцо метро: достроена "Авиамоторная"
- В российских вузах станет больше бюджетных мест
- "Ивана Грозного" после реставрации защитят бронированным стеклом
- Персонажей "Мастера и Маргариты" вернули на Патриаршие пруды
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
СМИ: США могут атаковать DJI вслед за Huawei
1 час назад
Названы самые хамские города России
1 час назад
Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
7 часов назад
288 лет Тихоокеанскому флоту: репортаж с подлодки
4 часа назад
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"
22 часа назад
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд
20.05.2019 12:33
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства
20.05.2019 08:46
В Лигу Европы пробилась студенческая команда из Уэльса
37 минут назад
Названы продукты, улучшающие сон
41 минута назад
Крысы помогли выяснить, почему после кофе хочется в туалет
54 минуты назад
10 городов России с самыми интересными музеями
6 часов назад
Япония наградила россиян орденом Восходящего солнца
6 часов назад
Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда
7 часов назад
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
9 часов назад
К "Курилам" присоединят новые земельные участки
11 часов назад
В Петербурге заложат исследовательское судно "Пионер-М"
12 часов назад
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался полиции
13 часов назад
"Робо": вышел трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна
19 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви
17.05.2019 21:38