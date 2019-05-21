Новосибирские меломаны украли у школьников велосипеды ради поездки на концерт в Москву

Желание попасть на концерт в Москву обернулось для двух приятелей из Новосибирска уголовным преследованием — до столицы они планировали добраться на украденных у школьников велосипедах. Далеко уехать на двухколесном транспорте им не удалось.

Златоглавая манила товарищей выступлением их друга, начинающего рэп-исполнителя. На электричках они добрались до Называевска, что в Омской области. Совершив небольшой вояж по городу, молодые люди заприметили оставленные без присмотра велосипеды на территории школы. В этот момент им пришла в голову мысль, что на них они смогут быстрее добраться до Москве, нежели на попутных поездах, а потому друзья с легкостью переступили закон и тронулись в путь уже на велосипедах.

Через несколько километров их нагнал участковый, и на этом музыкальное путешествие было завершено, ибо вместо столицы приятели оказались в отделении. По статье "Кража" им грозит либо крупный штраф, либо до пяти лет лишения свободы.