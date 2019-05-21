Зеленский пошёл по граблям Порошенко
Обещания нового президента Украины завершить войну в Донбассе оказываются той же песней, что 4 года пел предыдущий президент Украины.
Владимир Зеленский за сутки своего президентства смог убедить украинцев в том, что они ошиблись, когда думали, что на выборах голосуют за новый курс киевской власти.
Все три последних месяца перед президентскими выборами на Украине политологи, действующие политики и наконец социальные опросы показывали, что отдавая свои голоса на выборах граждане страны голосуют не “за Зеленского”, а “против Порошенко”.
Иначе и быть не могло. Молодой политик не предлагал ничего конкретного. Единственно, на чём была акцентирована его предвыборная риторика, так это на том, что прежняя власть в лице Петра Порошенко заслуживает судебного преследования за то состояние, в которое была погружена страна.
Показательной стала встреча Зеленского с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Подробности опубликованы на сайте украинского президента.
Зеленский вновь повторил, что главным вызовом для Украины на сегодняшний день он считает окончание войны на востоке страны. В том же, впрочем, все последние годы уверял своих собеседников Порошенко. И как Порошенко же, Зеленский заявил, что главным механизмом для достижения этой задачи является отнюдь не политическая воля руководства Украины на выполнение Минских договорённостей, о чём не раз, кстати, говорили лидеры европейских держав на встречах с украинскими политиками, а “усиление санкций против России”.
Усилением санкций грезил и бесславно покинувший свой пост Порошенко. А ещё Порошенко при каждом удобном случае подпевал Вашингтону в его попытках остановить прокладку “Северного потока — 2”. Ту же партию исполнил и Зеленский.
Он предложил европейскому чиновнику занять проамериканскую позицию, присоединиться к числу тех, кто не хочет, чтобы у Европы был прямой контракт с Россией по поставкам природного газа. А ещё попросил помощи на переговорах с Россией по условиям транзита газа в Европу через Украину после 2019 года.
Тот факт, что на этом транзите Украина под присмотром США сможет заработать денег для пополнения своего военного бюджета и получить рычаги для энергетического шантажа тех же европейцев, остался за скобками беседы.
Судя по опубликованному на сайте украинского президента описанию встречи, молча слушавший всё это Шевчович смог лишь пожелать “успехов” Владимиру Зеленскому.
Об усилении антироссийских санкций, как о чём-то, по мнению нового президента Украины, самом необходимом для украинских граждан на сегодняшний день, просил Зеленский и на встрече с делегацией от США.
А что касается внутреннего реформирования Украины, то и тут никаких откровений или приятных неожиданностей для граждан. Реформы на Украине будут “прозрачные, открытые и демократичные”, — сообщил Зеленский представителям Администрации и Конгресса США.
“У нас есть очень хороший пример — это ваша страна”, — успокоил Зеленский тех, кто сомневался, уж не собирается ли Украина пойти своим суверенным путём.
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