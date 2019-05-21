При обыске у ростовского замгубернатора оперативники обнаружили роскошные вещи

В ходе обыска у задержанного замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша оперативники обнаружили несколько дорогостоящих часов, а также картины и другое имущество, передает РИА Новости.

Во вторник утром Сидаш был задержан по делу бывшего министра строительства области Николая Безуглова о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов Арена" к чемпионату мира по футболу. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у чиновника дома и на работе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

В настоящее время замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш задержан, передает ТАСС.

Ранее уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении бывшего министра строительства региона Николая Безуглова, он находится под арестом до 28 мая. По данному делу также арестован Сергей Мищенко — директор строительной компании "Ростовоблстройзаказчик", выполнявшей работы по благоустройству стадиона. Оба подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, что нанесло ущерб бюджету в размере 223 миллиона рублей.

Сидаш — уроженец Казахстана, с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области. После чего в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.