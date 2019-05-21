Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео

Обнаруженные в фундаменте здания Государственной думы на Охотном ряду пустоты сняли на видео. Автором ролика выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев.

"Здание в любой момент может быть признано аварийным. Фундамент пришёл в негодное состояние, в нем образовались многочисленные пустоты ", — написал он в Twitter.

Здание Государственной Думы в любой момент может быть признано аварийным. Фундамент пришёл в негодное состояние, в нем образовались многочисленные пустоты. Видео здесь pic.twitter.com/uIp2uKbFfC — Игорь Лебедев (@Russian1972) May 21, 2019

Ранее строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы, от депутатского корпуса на осмотр подвалов отправился именно Лебедев. На сделанных им кадрах видны две длинные полости в основании строения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник успокаивал депутатов тем, что специалисты делают все возможное, чтобы укрепить фундамент. Ремонт зала пленарных заседаний запланирован на лето этого года, когда народные избранники переедут в соседний Колонный зал Дома союзов.