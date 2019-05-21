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21 мая 201916:30

"Манчестер Юнайтед" усилит свою среднюю линию хавбеком "Суонси"

Даниэл Джеймс, 21-летний полузащитник валлийского футбольного клуба "Суонси Сити", станет первым новобранцем "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне. Стороны согласовали переход хавбека в стан "красных дьяволов" незадолго до окончания нынешнего чемпионата Англии.

По сведениям издания Sky Sports, трансфер Джеймса обойдется манкунианцам в 15 млн фунтов стерлингов или 17,2 млн евро. Игрок присоединится к новой команде уже нынешним летом. Эксперты отмечают, что молодой игрок средней линии очень хорош в подыгрыше линии атаки: в матчах за "Суонси" у него 5 голов и 10 голевых пасов.

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