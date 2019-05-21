Корабль с "Калибрами" вошел в Ладожское озеро

Заводские ходовые испытания новейшего малого ракетного корабля "Советск" пройдут на Ладожском озере. Об этом стало известно агентству ТАСС из собственного источника в судостроительной отрасли. Флоту МРК должны передать до конца 2019 года.

"Советск" относится к проекту 22800, или "Каракурт". Это небольшие корабли водоизмещением всего 800 тонн и длиной около 67 метров. Несмотря на это, конструкторы разместили на МРК 8 пусковых установок ракет "Калибр", артиллерийскую установку и оборонительную зенитную ракетно-пушечную систему "Панцирь".

Всего военно-морской флот России заказал около 10 боевых кораблей проекта 22800. "Мытищи" уже передали флоту. Еще два, в том числе и "Советск", спущены на воду и проходят испытания.

Кстати, 20 мая главком Тихоокеанского флота Сергей Авакянц заявил, что ТОФ избавится от советских малых ракетных кораблей проекта "Овод" в пользу именно "Каракуртов".