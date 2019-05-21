Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте

Обращение московского психолога Люции Сулеймановой с требованием прекратить "бесконечные призывы в транспорте к совести молодых" уступать место пожилым людям в транспорте вызвало немало дискуссий в соцсетях в последние дни.

Ранее портал TJ сообщил о том, что "ответственная жительница Москвы" Люция Сулейманова направила соответствующее обращение президенту России.

Многие изначально восприняли это как призыв не уступать место пожилым в принципе, однако она "как психолог с многолетним стажем" пояснила, что "не раз замечала, какое унижение испытывают люди старше 50 лет, когда им подчеркнуто пренебрежительно или под давлением социальной пропаганды уступают места в общественном транспорте".

По ее мнению, это "крайне негативно сказывается на их психическим здоровье" и более того: "зачастую приводит к глубочайшим внутренним кризисам".

После того, как это предложение у многих вызвало негативную реакцию, Сулейманова в комментарии телеканалу "Москва 24" пояснила: речь шла только об активных призывах уступать место, а не об отказе это делать как таковом.

По мнению психолога, "от такой социальной рекламы только хуже, поскольку она вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место".

При этом, отмечает Сулейманова, "немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты".

Кроме того, психолог предложила изъять из оборота такие термины, как "возраст дожития" и "старородящая", которые достались нам по наследству от СССР, но до сих пор используются, например, врачами.

В качестве примера она привела случаи, когда женщины "в 60 и более лет снова выходили замуж, переезжали в другие страны и другими способами кардинально меняли свою жизнь к лучшему".

Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказывалось о многих звездных семьях, в которых появились дети, несмотря на далеко не юный возраст пап и мам.