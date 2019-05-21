В Ульяновской области сошли с рельсов восемь вагонов

В Ульяновской области сошли с рельсов и опрокинулись 8 пустых цистерн грузового состава. В Результате повреждено около 30 метров железнодорожных путей. На место ЧП к железнодорожной станции Барыш направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Министр промышленности и транспорта региона Дмитрий Вавилин на своей странице в Facebook написал, что пассажирское и грузовое сообщение на данном участке прервано.

Между тем, в МЧС заверили, что на данный момент задержки пассажирских поездов нет, так как организован объезд по параллельным путям, передает РИА Новости.

Восстановительные работы проводят 37 человек и 12 единиц техники. Ожидается, что последствия аварии будут ликвидированы в течение нескольких часов.