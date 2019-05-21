Выборы президента ИИХФ пройдут сентябре следующего года

Выборы президента Международной федерации хоккея России (ИИХФ) пройдут в сентябре 2020 в Санкт-Петербурге на конгрессе организации. Ранее планировалось, что главу федерации изберут во время чемпионата мира 2020 года.

Швейцарец ИИХФ Рене Фазель, занимающий президентский пост с 1994 года, объявил, что не пойдет на новый срок. Не будет баллотироваться на высший пост в мировом хоккее и президент ФХР Владислав Третьяк.

Главным кандидатом на пост президента ИИХФ считается канадец Боб Николсон. При это Рене Фазель считает, что выборы не будут безальтернативными и в них примут участие несколько кандидатов.