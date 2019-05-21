Новости Экономика

Все видео этой рубрики
21 мая 201921:12 Александр Христенко

Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей

Три часа назад торги на Уолл-Стрит начались с роста котировок. Так американские биржи отреагировали на решение Белого дома ослабить давление на компанию Huawei. Китайской корпорации выдали разрешение — ещё 90 дней она сможет работать на рынке США без ограничений. И сегодня же Huawei устроила презентацию своих новых телефонов в Лондоне. Хотя ещё вчера аналитики ставили крест на перспективах продукции Huawei за рубежом.

Несмотря на удар под дых от США, китайский техногигант Huawei представил свою новую топовую модель смартфона. Качественнее экран, лучше камера, но всех, конечно, волнует вопрос: а как этот аппарат и другие девайсы от Huawei, которые расходятся миллиардными партиями по всему миру будут работать?

Ведь основные американские технокомпании — Google, Intel, Qualcomm — заявили о полном прекращении сотрудничества с китайской компанией. Подчиняясь тем самым решению администрации Трампа.

"Что китайцы с нами сделали — это неописуемо. Экономически мы отстроили Китай. Они проделали отличную работу, я не виню Китай, я не виню Си Цзиньпиня. Мы позволили всему этому произойти, наши лидеры позволили. Но больше этого не будет", — заявил американский президент.

Торговая война в разгаре — Трамп поднимает боевой дух американцев в Пенсильвании, обещая новые рабочие места.

В Китае готовятся к затяжным боям — гимном сопротивления стала песня, которая так и называется "Торговая война". В ней есть такие строки: "Если преступник захочет драться, мы выбьем из него все мозги".

Ответить Китаю есть чем. Это и традиционное сокращение закупок американской сои, пшеницы и кукурузы, что больно ударит по американским фермерам, а ввозные пошлины США лягут бременем на американских же потребителей.

Взгляды Трампа на внешнюю торговлю — на телеканалах стали неисчерпаемым источником для политической сатиры.

"Я очень жду наступления лета, займусь вещами, на которые не хватает времени — поиграю в гольф, навещу друзей в тюрьме, и, наслажусь фантастической торговой войной с Китаем! Американская экономика жжет! Не буду рассказывать, тот ли это огонь, который согревает или тот, что сжигает ваш дом дотла" – заявил актер Алек Болдуин, изображающий Трампа.

Китай готовится дать и совсем новый, нессиметричный ответ. У Huawei есть собственные передовые технологии мобильных сетей 5G, которые несмотря на давление из США, хотят закупать в Европе.

"Возможно, некоторые из наших самых бюджетных продуктов пострадают. Их выдавят с рынка рано или поздно, но наши самые продвинутые продукты останутся невредимыми. А наши технологии 5G не только не пострадают, но через пару-тройку лет с ними вообще никто не сможет конкурировать", — заявил Рен Чженфэн, директор телекоммуникационной компании Huawei.

Торговые переговоры между США и Китаем заморожены. В последний раз делегация из Пекина отказалась даже от тех уступок, на которые уже согласилась, так как администрация Трампа продолжила давить и требовать еще.

Удар по китайской компании Huawei сегодня неожиданно отложили на 90 дней — такую отсрочку предоставили в министерстве торговли США. Таким образом стало окончательно ясно, что дело не в угрозе, которую компания якобы представляет национальной безопасности США. Huawei как минимум хотят использовать в качестве рычага давления на торговых переговорах, чтобы Китай стал сговорчивее и сдал позиции.

Сейчас

21:45

Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров

20:30

Администрацию Зеленского возглавил личный адвокат Коломойского

20:23

В тоннеле московского метро застряли три поезда

19:40

США внесли три российских организации в санкционные списки

19:16

Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ

17:44

21 июля Украина выберет новый состав Рады

17:22

Зрителей "Евровидения" в России за год стало в два раза больше

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Администрацию Зеленского возглавил личный адвокат Коломойского

Администрацию Зеленского возглавил личный адвокат Коломойского

1 час назад
Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров

Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров

43 минуты назад
Реалити-шоу от радикала Ляшко: тайны кулуаров новой украинской власти

Реалити-шоу от радикала Ляшко: тайны кулуаров новой украинской власти

1 час назад
Зрителей "Евровидения" в России за год стало в два раза больше

Зрителей "Евровидения" в России за год стало в два раза больше

4 часа назад
Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей

Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей

1 час назад
"Сибирские мышки" фотографа-педофила пожаловались на травлю

"Сибирские мышки" фотографа-педофила пожаловались на травлю

4 часа назад
Тайна похищения московской пенсионерки: полиция проверяет странное дело

Тайна похищения московской пенсионерки: полиция проверяет странное дело

1 час назад
Волга обмелела: в ряд городов Татарстана отменен заход туристических судов

Волга обмелела: в ряд городов Татарстана отменен заход туристических судов

5 часов назад
Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами

Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами

16 часов назад
Родственников пациентов отныне будут пускать в реанимацию

Родственников пациентов отныне будут пускать в реанимацию

8 часов назад
Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте

Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте

5 часов назад
Не чёрные и не дыры: что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?

Не чёрные и не дыры: что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?

4 часа назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

6 часов назад
"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

"Один день Ивана Денисовича": Глеб Панфилов завершил съемки картины накануне своего юбилея

7 часов назад
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"

20.05.2019 14:42
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Huawei представила Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"

Huawei представила Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"

1 час назад
Слух: собственная ОС Huawei будет готова к осени

Слух: собственная ОС Huawei будет готова к осени

2 часа назад
Вашингтон обвинил три российских организации в распространении ОМУ

Вашингтон обвинил три российских организации в распространении ОМУ

2 часа назад
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

2 часа назад
Цыганка засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки. Видео

Цыганка засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки. Видео

5 часов назад
Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

5 часов назад
Людям с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей

Людям с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей

5 часов назад
Джордж Мартин создает "японскую" игру по своей книге

Джордж Мартин создает "японскую" игру по своей книге

5 часов назад
Пассажиров высадили из "Суперджета" перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиров высадили из "Суперджета" перед самым вылетом из Ижевска

5 часов назад
В Ульяновской области сошли с рельсов восемь вагонов

В Ульяновской области сошли с рельсов восемь вагонов

5 часов назад
Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

5 часов назад
Ставропольский край: здравницы и шесть исторических городов

Ставропольский край: здравницы и шесть исторических городов

6 часов назад
Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео

Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео

6 часов назад
Нина Корниенко распознала свое женское счастье благодаря аллергии

Нина Корниенко распознала свое женское счастье благодаря аллергии

7 часов назад
При обыске у ростовского замгубернатора оперативники обнаружили роскошные вещи

При обыске у ростовского замгубернатора оперативники обнаружили роскошные вещи

7 часов назад
Системой "Яндекс.Авто" оснастят 2 млн Lada, Renault и Nissan

Системой "Яндекс.Авто" оснастят 2 млн Lada, Renault и Nissan

7 часов назад
Зеленский пошел по граблям Порошенко

Зеленский пошел по граблям Порошенко

7 часов назад
Мама может: самки бонобо становятся свахами и телохранителями своих сыновей

Мама может: самки бонобо становятся свахами и телохранителями своих сыновей

8 часов назад
На экраны выйдет российский семейный фильм "Бегство рогатых викингов": трейлер

На экраны выйдет российский семейный фильм "Бегство рогатых викингов": трейлер

8 часов назад
Каждый день новые блюда. Российские военные рассказали о своем рационе

Каждый день новые блюда. Российские военные рассказали о своем рационе

8 часов назад
Названы автомобили, обеспечивающие успех у девушек. И это не Ferrari

Названы автомобили, обеспечивающие успех у девушек. И это не Ferrari

9 часов назад
Названы продукты, улучшающие сон

Названы продукты, улучшающие сон

9 часов назад
Рекламу наркотиков на астраханских заборах закрашивают птичкой Жорой

Рекламу наркотиков на астраханских заборах закрашивают птичкой Жорой

9 часов назад
Крысы помогли выяснить, почему после кофе хочется в туалет

Крысы помогли выяснить, почему после кофе хочется в туалет

9 часов назад
Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Квадратные метры жУлья"

9 часов назад
Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших "Темную ночь"

Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших "Темную ночь"

10 часов назад
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер для России: известно название!

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер для России: известно название!

10 часов назад
Названы самые хамские города России

Названы самые хамские города России

11 часов назад
Ушел из жизни Ники Лауда – величайший гонщик "Формулы-1"

Ушел из жизни Ники Лауда – величайший гонщик "Формулы-1"

12 часов назад