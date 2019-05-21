Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей
Три часа назад торги на Уолл-Стрит начались с роста котировок. Так американские биржи отреагировали на решение Белого дома ослабить давление на компанию Huawei. Китайской корпорации выдали разрешение — ещё 90 дней она сможет работать на рынке США без ограничений. И сегодня же Huawei устроила презентацию своих новых телефонов в Лондоне. Хотя ещё вчера аналитики ставили крест на перспективах продукции Huawei за рубежом.
Несмотря на удар под дых от США, китайский техногигант Huawei представил свою новую топовую модель смартфона. Качественнее экран, лучше камера, но всех, конечно, волнует вопрос: а как этот аппарат и другие девайсы от Huawei, которые расходятся миллиардными партиями по всему миру будут работать?
Ведь основные американские технокомпании — Google, Intel, Qualcomm — заявили о полном прекращении сотрудничества с китайской компанией. Подчиняясь тем самым решению администрации Трампа.
"Что китайцы с нами сделали — это неописуемо. Экономически мы отстроили Китай. Они проделали отличную работу, я не виню Китай, я не виню Си Цзиньпиня. Мы позволили всему этому произойти, наши лидеры позволили. Но больше этого не будет", — заявил американский президент.
Торговая война в разгаре — Трамп поднимает боевой дух американцев в Пенсильвании, обещая новые рабочие места.
В Китае готовятся к затяжным боям — гимном сопротивления стала песня, которая так и называется "Торговая война". В ней есть такие строки: "Если преступник захочет драться, мы выбьем из него все мозги".
Ответить Китаю есть чем. Это и традиционное сокращение закупок американской сои, пшеницы и кукурузы, что больно ударит по американским фермерам, а ввозные пошлины США лягут бременем на американских же потребителей.
Взгляды Трампа на внешнюю торговлю — на телеканалах стали неисчерпаемым источником для политической сатиры.
"Я очень жду наступления лета, займусь вещами, на которые не хватает времени — поиграю в гольф, навещу друзей в тюрьме, и, наслажусь фантастической торговой войной с Китаем! Американская экономика жжет! Не буду рассказывать, тот ли это огонь, который согревает или тот, что сжигает ваш дом дотла" – заявил актер Алек Болдуин, изображающий Трампа.
Китай готовится дать и совсем новый, нессиметричный ответ. У Huawei есть собственные передовые технологии мобильных сетей 5G, которые несмотря на давление из США, хотят закупать в Европе.
"Возможно, некоторые из наших самых бюджетных продуктов пострадают. Их выдавят с рынка рано или поздно, но наши самые продвинутые продукты останутся невредимыми. А наши технологии 5G не только не пострадают, но через пару-тройку лет с ними вообще никто не сможет конкурировать", — заявил Рен Чженфэн, директор телекоммуникационной компании Huawei.
Торговые переговоры между США и Китаем заморожены. В последний раз делегация из Пекина отказалась даже от тех уступок, на которые уже согласилась, так как администрация Трампа продолжила давить и требовать еще.
Удар по китайской компании Huawei сегодня неожиданно отложили на 90 дней — такую отсрочку предоставили в министерстве торговли США. Таким образом стало окончательно ясно, что дело не в угрозе, которую компания якобы представляет национальной безопасности США. Huawei как минимум хотят использовать в качестве рычага давления на торговых переговорах, чтобы Китай стал сговорчивее и сдал позиции.
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