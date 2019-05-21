Тайна похищения московской пенсионерки: полиция проверяет странное дело

В Москве пропала 81-летняя пенсионерка, которая уже долгое время не покидала свой дом. Родственники обратились в полицию и к волонтерам, опасаясь, что речь идет о похищении. Ведь на пожилую москвичку записана квартира.

- Она очень со мной лично приветливая.

- Валентина Ивановна?

- Да. Валентина Ивановна. Мы всегда разговариваем.

В тот день соседки тоже встречались во второй половине дня. Нина Ивановна заходила в подъезд, а Валентина Ивановна выходила. То, что было дальше, запечатлели камеры наблюдения. Пенсионерку встретили двое неизвестных и усадили в такси.

"Они долго стояли. Я помигала фарами. Бабушка была, парень и девушка", — рассказывает очевидец Ольга Федосиади.

Тревогу забила дочь Валентины Денисовой. Придя навестить маму, она нашла квартиру пустой и с открытой входной дверью. Сразу обратилась в полицию и к поисковикам "Лиза Алерт". Волонтеры обзвонили все больницы и в одной из них нашли пенсионерку. Сейчас родственники пытаются понять, что же произошло на самом деле. Пока известно лишь, что первыми Валентину Ивановну с вещами и без документов обнаружили полицейские в соседнем районе. А потом почему-то отвезли не домой, а в больницу на другой конец города.

"Непонятно, как она попала в УВД на Третьей Владимирской, где она провела ночь? Где ее высадил водитель "Ситимобил"?", — задает вопросы без ответов дочь Валентины Денисовой Елена Тарасова.

По словам родственников, агрегатор вроде бы отказывается делиться информацией о странной поездке даже со следователями.

"Вот ее одежда, в чем она была. Она пришла, честно говоря, как бомжиха. Грязная. Я ее отмывала", — рассказывает сестра пенсионерки Ольга Денисова.

По словам сестры, Валентина Ивановна прекрасно помнит все, кроме того, что происходило с ней в последние три дня.

- Вот эти люди вас сажали в такси?

- Эта женщина?

- И мужчина.

- Я их не знаю.

Зато кое-какую информацию о предполагаемых похитителях уже нашла дочь Валентины Денисовой.

"Ее фамилия Данская. Имя-отчество — Наталья Александровна. Говорят, что она занимается квартирными махинациями", — поясняет Елена Тарасова.

Кроме того, некоторые обстоятельства минувшей недели теперь кажутся откровенно подозрительными.

"Ей звонила медсестра и просила куда-то приехать", — рассказывает дочь Валентины Денисовой.

- Какая медсестра, откуда?

- Непонятно!

Дочь, племянник, брат и сестра до сих пор радуются, что Валентина Денисова вернулась домой. Документы на недвижимость, вроде бы, тоже целы. Нет лишь социальной карты.

"Вроде как на месте деньги, золото и прочее. Но надо смотреть все", — говорит племянник пенсионерки Геннадий Денисов.

"Сорвалось что-то, — предполагает сестра пенсионерки Ольга Денисова. — То есть, ее увезли, а дело в общем-то до конца не довели".

Денисовы написали заявление в полицию. Доследственная проверка началась.