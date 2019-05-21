Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро

3 часа 20 минут пассажиры ждали эвакуации из застрявших в тоннеле метро вагонов. Сразу три метропоезда встали между московскими станциями подземки "Шелепиха" и "Хорошевская" из-за потери напряжения на контактном рельсе. Застрявшим пассажирам свои извинения принес глава московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Приоритетом была безопасность жизни пассажиров, подчеркнул Максим Ликсутов. Поэтому было отключено напряжение на рельсах, добавляет РИА Новости. Все застрявшие под землей пассажиры выведены на улицу. Для их перевозки и перевозки других пассажиров были пущены автобусы от станции "Рассказовка" до "Савеловской" и обратно.

"Ситуация для нас крайне нетипичная, — заверил Максим Ликсутов. — И мы сделаем все возможное, чтобы такой ситуации не повторилось".

Массовый сбой движения поездов 21 мая 2019 года произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро. Поезда не ходили от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа пассажиров.

Никто из пассажиров во время остановки движения и эвакуации не пострадал.