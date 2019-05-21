Абрамович потратил 102 миллиона евро на уволенных тренеров "Челси"

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович за время правления лондонцами восемь раз досрочно расторгал контракты с главными тренерами команды. В общей сложности он выплатил специалистам неустойки на сумму в 102 миллиона евро.

Это стало известно после того, как итальянский наставник Антонио Конте выиграл суд у "Челси" о досрочном расторжении контракта на сумму 10 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Times. 49-летний итальянец настаивал, что "синие" расстались с ним слишком поздно и впоследствии ему не удалось оперативно найти новую работу.

До Конте солидные компенсации за досрочные расторжения контрактов также получали Жозе Моуриньо (34 миллиона евро), Луис Фелипе Сколари (14 миллионов), Андре Виллаш-Боаш (13 миллионов), Роберто Ди Маттео (12 миллионов), Карло Анчелотти (7 миллионов), Авраам Грант (6 миллионов) и Клаудио Раньери (6 миллионов).