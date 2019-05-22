Дмитрий Козак: переговоры о компенсациях из-за ЧП с "Дружбой" стоит вести после очистки трубы

Переговоры о компенсациях из-за ЧП с нефтепроводом "Дружба" стоит обсуждать после полной очистки трубы. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее Польша подняла вопрос о скидках на российское топливо.

Также зампред правительства отметил, что западным потребителям уже поступает качественная нефть. Однако полностью ликвидировать загрязнение — еще предстоит, отмечает телеканал "Россия 24".