Польский музей раскрутил скандал вокруг песни "Темная ночь"

В Польше запретили исполнять любимую миллионами военную песню за, как там выразились "большевизм". Песню о любви, которую пели и продолжают петь миллионы людей, и которая ассоциируется с Победой и горем самой страшной войны, в Польше запретили. Исполнение прервали буквально на полуслове.

"Мы подготовили шесть песен времен Второй мировой войны, все они были заранее одобрены руководством музея. Более того, мы заключили договор, и все песни исполняли, как прописано в договоре. Но, когда мы исполняли "Темную ночь", ворвался директор и в некультурной форме прервал выступление. Сказал, что это большевицкая песня и приказал нам собрать вещи и покинуть здание музея", — рассказывает Петр Косевский, исполнитель.

Произошло все в музее Второй мировой войны и на глазах сотен посетителей. По мнению артиста, инцидент очень похож на провокацию, учитывая, что список песен для исполнения был заранее согласован.

"Если бы все происходило культурно, мы бы уступили. Нас, прежде всего, возмутило, как себя директор повел, как он относился к нам. Кричал на нас, вел себя ужасно некультурно, начал орать, что это большевицкие песни, и мы не понимаем этого", — продолжает Петр Косевский, исполнитель.

Директор музея – Кароль Навроцкий, который запретил петь "Темную ночь" — произошедшее не отрицает и на правоте своей настаивает: "В нашем музее, пишет он в фейсбуке, нет уже мест советской пропаганде". В официальном ответе дирекции музея в своих историко-риторических изысканиях идут дальше, доводя их до извращенных форм. И польские политологи уверены – чем дальше, тем больше подобных примеров мы увидим.

"Эта песня служила большевистской пропаганде и кокетливо представляет мечты советского солдата, который скучает по женщине, оставшейся дома. Но вы спросите себя, — происходит ли эта ностальгия до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин", — несет откровенную чушь Томаш Янковский, политолог.

Такие ситуации будут повторяться. Не из-за содержания песен, которые считают советскими. А из-за того, как сейчас смотрят на историю Польши и России. А ведь эти взгляды через музеи и формируют. Советского солдата показывают в виду мужчины, который насилует и убивает невинных. И он просто не может быть человеком, который поет песни. А вообще тактика не новая. Любая военная пропаганда старается дегуманизовать противника. Немцы, когда хотели напасть на поляков, представляли их унтерменшами, недолюдьми. А сегодня на месте немцев – западные страны.

Именно так, по мнению экспертов, и переписывается история. При освобождении Польши Красная армия потеряла больше, чем полмиллиона человек. Лагеря смерти, где сотнями тысяч, миллионами казнили людей, освободил именно советский солдат, именно советский солдат спаси мир от фашизма, в том числе и поляков. Теперь его называют преступником.

"Темная ночь" — это одна из песен Победы. Вместе со "Священной войной", "Днем Победы", "Катюшей", "Смуглянкой". Написанная в 43-м Никитой Богословским и Владимиром Агатовым и ставшая народной, она помогала, вдохновляла, давала надежду, утешала в жуткие годы войны. Композиция до сих пор, как говорят, в музыкальных топах. Ее и слушают, и поют, и в классической трактовке, и в десятках каверов.

"Темную ночь" переводили на польский – и именно эту версию играли в Гданьском музее. Ее пели Мячеслав Фогг, Вера Гран, в Польше эту песню любят, как и в России мелодии, созданные польскими композиторами.

"Танго "Утомленное солнце" написал польский композитор Ежи Петербургский. Он же автор мелодии "Синий платочек" и песня "Темная ночь" Никиты Богословского уже с другими словами – не Владимира Агатова – звучала в Польше в 50-60-е годы. Но, конечно, это лирическая песня, хотя ощущение войны в ней присутствует, но уместность исполнения в сегодняшний день очевидна там, где вспоминают войну", — считает Михаил Куницын, историк музыки.

Не вспоминать, а забывать войну предпочитают в официальной Варшаве, а точнее сам факт, что именно Красная Армия победила в этой самой страшной войне: здесь сносят памятники, России не дают участвовать в мероприятиях, связанных трагическими датами. Добрались и до военных песен.