Польский музей раскрутил скандал вокруг песни "Темная ночь"
В Польше запретили исполнять любимую миллионами военную песню за, как там выразились "большевизм". Песню о любви, которую пели и продолжают петь миллионы людей, и которая ассоциируется с Победой и горем самой страшной войны, в Польше запретили. Исполнение прервали буквально на полуслове.
"Мы подготовили шесть песен времен Второй мировой войны, все они были заранее одобрены руководством музея. Более того, мы заключили договор, и все песни исполняли, как прописано в договоре. Но, когда мы исполняли "Темную ночь", ворвался директор и в некультурной форме прервал выступление. Сказал, что это большевицкая песня и приказал нам собрать вещи и покинуть здание музея", — рассказывает Петр Косевский, исполнитель.
Произошло все в музее Второй мировой войны и на глазах сотен посетителей. По мнению артиста, инцидент очень похож на провокацию, учитывая, что список песен для исполнения был заранее согласован.
"Если бы все происходило культурно, мы бы уступили. Нас, прежде всего, возмутило, как себя директор повел, как он относился к нам. Кричал на нас, вел себя ужасно некультурно, начал орать, что это большевицкие песни, и мы не понимаем этого", — продолжает Петр Косевский, исполнитель.
Директор музея – Кароль Навроцкий, который запретил петь "Темную ночь" — произошедшее не отрицает и на правоте своей настаивает: "В нашем музее, пишет он в фейсбуке, нет уже мест советской пропаганде". В официальном ответе дирекции музея в своих историко-риторических изысканиях идут дальше, доводя их до извращенных форм. И польские политологи уверены – чем дальше, тем больше подобных примеров мы увидим.
"Эта песня служила большевистской пропаганде и кокетливо представляет мечты советского солдата, который скучает по женщине, оставшейся дома. Но вы спросите себя, — происходит ли эта ностальгия до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин", — несет откровенную чушь Томаш Янковский, политолог.
Такие ситуации будут повторяться. Не из-за содержания песен, которые считают советскими. А из-за того, как сейчас смотрят на историю Польши и России. А ведь эти взгляды через музеи и формируют. Советского солдата показывают в виду мужчины, который насилует и убивает невинных. И он просто не может быть человеком, который поет песни. А вообще тактика не новая. Любая военная пропаганда старается дегуманизовать противника. Немцы, когда хотели напасть на поляков, представляли их унтерменшами, недолюдьми. А сегодня на месте немцев – западные страны.
Именно так, по мнению экспертов, и переписывается история. При освобождении Польши Красная армия потеряла больше, чем полмиллиона человек. Лагеря смерти, где сотнями тысяч, миллионами казнили людей, освободил именно советский солдат, именно советский солдат спаси мир от фашизма, в том числе и поляков. Теперь его называют преступником.
"Темная ночь" — это одна из песен Победы. Вместе со "Священной войной", "Днем Победы", "Катюшей", "Смуглянкой". Написанная в 43-м Никитой Богословским и Владимиром Агатовым и ставшая народной, она помогала, вдохновляла, давала надежду, утешала в жуткие годы войны. Композиция до сих пор, как говорят, в музыкальных топах. Ее и слушают, и поют, и в классической трактовке, и в десятках каверов.
"Темную ночь" переводили на польский – и именно эту версию играли в Гданьском музее. Ее пели Мячеслав Фогг, Вера Гран, в Польше эту песню любят, как и в России мелодии, созданные польскими композиторами.
"Танго "Утомленное солнце" написал польский композитор Ежи Петербургский. Он же автор мелодии "Синий платочек" и песня "Темная ночь" Никиты Богословского уже с другими словами – не Владимира Агатова – звучала в Польше в 50-60-е годы. Но, конечно, это лирическая песня, хотя ощущение войны в ней присутствует, но уместность исполнения в сегодняшний день очевидна там, где вспоминают войну", — считает Михаил Куницын, историк музыки.
Не вспоминать, а забывать войну предпочитают в официальной Варшаве, а точнее сам факт, что именно Красная Армия победила в этой самой страшной войне: здесь сносят памятники, России не дают участвовать в мероприятиях, связанных трагическими датами. Добрались и до военных песен.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США грозят санкциями "Северному потоку-2"
- Администрацию Зеленского возглавил адвокат Коломойского
- Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров
- Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео
- Как кормят в российской армии. Подробности
Самое читаемое
-
Юрий Беляев сделал позорное признание, рассказав о первой встрече с Татьяной Абрамовой
- Перед смертью молодого инспектора ГАИ пытали. Видео
- Мать сломала младенцу череп, разозлившись на его плач
- Женщина родила шестерню вопреки всем прогнозам
- Шок: что нашли эксперты в покупном шашлыке
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei дали отсрочку. Дедлайн - 19 августа
- Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
- Какой подарок МВФ преподнесет Зеленскому?
- Рубио: капитализм душит экономику США
- Рекордный рост облигаций РФ спасает рубль от внешнего негатива
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
BMW M5 получил салон из золота
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Вашингтон угрожает "Северному потоку-2"
- Реалити-шоу от радикала Ляшко
- Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей
Вести-Москва
-
Огненное ДТП: на МКАД после столкновения вспыхнула "Газель"
- Отец погибшего в Балашихе ребенка недоволен приговором судмедэксперту
- Шоковое благоустройство: жители не дали рабочим начать ремонт дорог
- Новая методика: йога поможет особенным детям адаптироваться к жизни
- На Москве-реке появились "кабриолеты"
- В столице всех желающих научат управлять беспилотниками
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич