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22 мая 201904:20 Наталья Соловьёва

Как "депутат Наливкин" стал героем Уссурийска

Новый народный персонаж из Уссурийска. Виталий Наливкин представляется депутатом, который решает все проблемы. Довольно радикально. Но эффективно.

Решает проблемы одним телефонным звонком. Иногда — даже личным вмешательством. Это — про Виталия Наливкина, который стал героем репортажа бюро "Вестей" в Приморье. И моментально прославился на всю страну. Представляется уссурийским городским депутатом — с повышенным вниманием к невзгодам местного населения.

Вот, например, своими руками, не брезгуя грязной работой, потушил костёр в лесу. И тем самым — предотвратил крупный природный пожар. А ещё запросто справился с чудовищной вонью от засорившейся канализации. Повесил на столб освежитель воздуха с автоматическим дозатором. И дело сделано.

Всё — в официальном Инстаграм-аккаунте и нескольких других соцсетях. Народ, судя по комментариям, преимущественно в восторге. Однако есть и негативные отклики: отдельно взятые пользователи подозревают народного избранника в циничном издевательстве над электоратом и сомнительном самопиаре.

Таким, видимо, не хватает чувства юмора. Поскольку очевидно, что это — точно не всерьёз. Остросоциальная сатира на грани жёсткого троллинга в адрес региональных чиновников.

Общественная приемная народного председателя Виталия Наливкина. Офис — настоящий, жалобы жителей Уссурийска — реальные. Только персонаж — фейковый.

"Виталий Иванович Наливкин это собирательный персонаж, мы продумываем сценарий, пишем текст, прорабатываются все сцены, договариваемся о съемках и, соответственно, после того, как все отснимем, монтируем и выкладываем", — рассказывает Андрей Клочков, автор сатирического образа Виталия Наливкина.

За образом народного депутата стоит целая группа авторов. Есть актеры и бывшие телевизионщики. Андрей Клочков — режиссер и продюсер в одном лице. Пишет сценарий, помогает отвечать на письма, а их немало. За месяц товарищ Наливкин оброс поклонниками.

Человек правильную деятельность ведет! Побольше бы в Уссурийске таких людей.

Он действительно троллит местную власть, да и вообще власть, очень смешно читать комментарии тех людей, которые просмотрели эти ролики, они думают, что это реальный персонаж, человек из администрации, и он решает проблемы таким образом, на самом деле посмеяться, почему бы и нет?

Свое настоящее имя депутат Наливкин не раскрывает. На прямой вопрос отвечает: личное — не публичное. Но, по всему видно, за 9 серий — сроднился со своим персонажем. Для родного Уссурийска они оба хотят одного.

"Я родился, вырос здесь и хочу этот город сделать лучше, чтобы люди радовались. Сначала мы решим проблемы в Уссурийске, а потом конечно пойдем дальше — ближайшие районы, города", — говорит Виталий Наливкин, "народный председатель".

Решения проблем у инородного депутата — быстрые и четкие. Плохо пахнет в городе — повесить освежители, ржавая вода в кранах — перекрыть, мост прогнил — положим под него ржавые автобусы — авось еще постоит!

"Председатель согласился, что предложенная технология менее затратна и очень эффективна. Рухнувший мост это огромный удар по бюджету, поэтому мы за эти деньги построим три переправы, и стоять будет долго, и денег сэкономим", — говорит Виталий Наливкин, "народный председатель".

Проблем в городе — на целый сериал. Но съемки зависят от свободного времени и денег. Бюджет — небольшой. От 5 до 10 тысяч за серию. Платят пока из своего кармана, а массовка — добровольная.

"Проблемы, которые мы освещаем в наших видеороликах, они действительно не решаются годами, и мы стараемся как-то обратить внимание, за счет наших таких юмористических скетчей", — поясняет Андрей Клочков, автор сатирического образа Виталия Наливкина.

Быть ближе к народу товарищ Наливкин решил с помощью соцсетей. Завел аккаунт в инстаграме. За месяц — 20 тысяч подписчиков.

"Я проанализировала накрученных подписчиков, накрученных комментариев в этом аккаунте нет. Это совершенно точно аккаунт живой. Этот аккаунт рекламировался в сообществах в контакте и инстаграмме, и тем самым набрал аудиторию, это совершенно точно", — уверена Ангелина Дубровская, эксперт по социальным сетям.

Депутата Наливкина узнают на улицах, за медийным проектом с интересом следят за пределами Уссурийска. В чем секрет успеха — пытаются понять. В актерской игре? В остросоциальной тематике? Или в том, что посыл явно не только юмористический.

"Это артисты, это ребята из моего цеха, зарабатывающие крошечные деньги, умеющие перевоплощаться, с острым чувством человеческой несправедливости, беды, умением сострадать, умением на себя транслировать чужую боль, абсолютно блестящий актерский проект", — доволен Юрий Стоянов, актёр театра и кино, музыкант, народный артист России.

Привлечь внимание к городским проблемам у креативной команды — штаба председателя Наливкина — действительно получилось. Осталось только достучаться до тех, кто эти проблемы может решить.

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