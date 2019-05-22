Как "депутат Наливкин" стал героем Уссурийска

Новый народный персонаж из Уссурийска. Виталий Наливкин представляется депутатом, который решает все проблемы. Довольно радикально. Но эффективно.

Решает проблемы одним телефонным звонком. Иногда — даже личным вмешательством. Это — про Виталия Наливкина, который стал героем репортажа бюро "Вестей" в Приморье. И моментально прославился на всю страну. Представляется уссурийским городским депутатом — с повышенным вниманием к невзгодам местного населения.

Вот, например, своими руками, не брезгуя грязной работой, потушил костёр в лесу. И тем самым — предотвратил крупный природный пожар. А ещё запросто справился с чудовищной вонью от засорившейся канализации. Повесил на столб освежитель воздуха с автоматическим дозатором. И дело сделано.

Всё — в официальном Инстаграм-аккаунте и нескольких других соцсетях. Народ, судя по комментариям, преимущественно в восторге. Однако есть и негативные отклики: отдельно взятые пользователи подозревают народного избранника в циничном издевательстве над электоратом и сомнительном самопиаре.

Таким, видимо, не хватает чувства юмора. Поскольку очевидно, что это — точно не всерьёз. Остросоциальная сатира на грани жёсткого троллинга в адрес региональных чиновников.

Общественная приемная народного председателя Виталия Наливкина. Офис — настоящий, жалобы жителей Уссурийска — реальные. Только персонаж — фейковый.

"Виталий Иванович Наливкин это собирательный персонаж, мы продумываем сценарий, пишем текст, прорабатываются все сцены, договариваемся о съемках и, соответственно, после того, как все отснимем, монтируем и выкладываем", — рассказывает Андрей Клочков, автор сатирического образа Виталия Наливкина.

За образом народного депутата стоит целая группа авторов. Есть актеры и бывшие телевизионщики. Андрей Клочков — режиссер и продюсер в одном лице. Пишет сценарий, помогает отвечать на письма, а их немало. За месяц товарищ Наливкин оброс поклонниками.

Человек правильную деятельность ведет! Побольше бы в Уссурийске таких людей.

Он действительно троллит местную власть, да и вообще власть, очень смешно читать комментарии тех людей, которые просмотрели эти ролики, они думают, что это реальный персонаж, человек из администрации, и он решает проблемы таким образом, на самом деле посмеяться, почему бы и нет?

Свое настоящее имя депутат Наливкин не раскрывает. На прямой вопрос отвечает: личное — не публичное. Но, по всему видно, за 9 серий — сроднился со своим персонажем. Для родного Уссурийска они оба хотят одного.

"Я родился, вырос здесь и хочу этот город сделать лучше, чтобы люди радовались. Сначала мы решим проблемы в Уссурийске, а потом конечно пойдем дальше — ближайшие районы, города", — говорит Виталий Наливкин, "народный председатель".

Решения проблем у инородного депутата — быстрые и четкие. Плохо пахнет в городе — повесить освежители, ржавая вода в кранах — перекрыть, мост прогнил — положим под него ржавые автобусы — авось еще постоит!

"Председатель согласился, что предложенная технология менее затратна и очень эффективна. Рухнувший мост это огромный удар по бюджету, поэтому мы за эти деньги построим три переправы, и стоять будет долго, и денег сэкономим", — говорит Виталий Наливкин, "народный председатель".

Проблем в городе — на целый сериал. Но съемки зависят от свободного времени и денег. Бюджет — небольшой. От 5 до 10 тысяч за серию. Платят пока из своего кармана, а массовка — добровольная.

"Проблемы, которые мы освещаем в наших видеороликах, они действительно не решаются годами, и мы стараемся как-то обратить внимание, за счет наших таких юмористических скетчей", — поясняет Андрей Клочков, автор сатирического образа Виталия Наливкина.

Быть ближе к народу товарищ Наливкин решил с помощью соцсетей. Завел аккаунт в инстаграме. За месяц — 20 тысяч подписчиков.

"Я проанализировала накрученных подписчиков, накрученных комментариев в этом аккаунте нет. Это совершенно точно аккаунт живой. Этот аккаунт рекламировался в сообществах в контакте и инстаграмме, и тем самым набрал аудиторию, это совершенно точно", — уверена Ангелина Дубровская, эксперт по социальным сетям.

Депутата Наливкина узнают на улицах, за медийным проектом с интересом следят за пределами Уссурийска. В чем секрет успеха — пытаются понять. В актерской игре? В остросоциальной тематике? Или в том, что посыл явно не только юмористический.

"Это артисты, это ребята из моего цеха, зарабатывающие крошечные деньги, умеющие перевоплощаться, с острым чувством человеческой несправедливости, беды, умением сострадать, умением на себя транслировать чужую боль, абсолютно блестящий актерский проект", — доволен Юрий Стоянов, актёр театра и кино, музыкант, народный артист России.

Привлечь внимание к городским проблемам у креативной команды — штаба председателя Наливкина — действительно получилось. Осталось только достучаться до тех, кто эти проблемы может решить.