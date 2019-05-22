Как "депутат Наливкин" стал героем Уссурийска
Новый народный персонаж из Уссурийска. Виталий Наливкин представляется депутатом, который решает все проблемы. Довольно радикально. Но эффективно.
Решает проблемы одним телефонным звонком. Иногда — даже личным вмешательством. Это — про Виталия Наливкина, который стал героем репортажа бюро "Вестей" в Приморье. И моментально прославился на всю страну. Представляется уссурийским городским депутатом — с повышенным вниманием к невзгодам местного населения.
Вот, например, своими руками, не брезгуя грязной работой, потушил костёр в лесу. И тем самым — предотвратил крупный природный пожар. А ещё запросто справился с чудовищной вонью от засорившейся канализации. Повесил на столб освежитель воздуха с автоматическим дозатором. И дело сделано.
Всё — в официальном Инстаграм-аккаунте и нескольких других соцсетях. Народ, судя по комментариям, преимущественно в восторге. Однако есть и негативные отклики: отдельно взятые пользователи подозревают народного избранника в циничном издевательстве над электоратом и сомнительном самопиаре.
Таким, видимо, не хватает чувства юмора. Поскольку очевидно, что это — точно не всерьёз. Остросоциальная сатира на грани жёсткого троллинга в адрес региональных чиновников.
Общественная приемная народного председателя Виталия Наливкина. Офис — настоящий, жалобы жителей Уссурийска — реальные. Только персонаж — фейковый.
"Виталий Иванович Наливкин это собирательный персонаж, мы продумываем сценарий, пишем текст, прорабатываются все сцены, договариваемся о съемках и, соответственно, после того, как все отснимем, монтируем и выкладываем", — рассказывает Андрей Клочков, автор сатирического образа Виталия Наливкина.
За образом народного депутата стоит целая группа авторов. Есть актеры и бывшие телевизионщики. Андрей Клочков — режиссер и продюсер в одном лице. Пишет сценарий, помогает отвечать на письма, а их немало. За месяц товарищ Наливкин оброс поклонниками.
Человек правильную деятельность ведет! Побольше бы в Уссурийске таких людей.
Он действительно троллит местную власть, да и вообще власть, очень смешно читать комментарии тех людей, которые просмотрели эти ролики, они думают, что это реальный персонаж, человек из администрации, и он решает проблемы таким образом, на самом деле посмеяться, почему бы и нет?
Свое настоящее имя депутат Наливкин не раскрывает. На прямой вопрос отвечает: личное — не публичное. Но, по всему видно, за 9 серий — сроднился со своим персонажем. Для родного Уссурийска они оба хотят одного.
"Я родился, вырос здесь и хочу этот город сделать лучше, чтобы люди радовались. Сначала мы решим проблемы в Уссурийске, а потом конечно пойдем дальше — ближайшие районы, города", — говорит Виталий Наливкин, "народный председатель".
Решения проблем у инородного депутата — быстрые и четкие. Плохо пахнет в городе — повесить освежители, ржавая вода в кранах — перекрыть, мост прогнил — положим под него ржавые автобусы — авось еще постоит!
"Председатель согласился, что предложенная технология менее затратна и очень эффективна. Рухнувший мост это огромный удар по бюджету, поэтому мы за эти деньги построим три переправы, и стоять будет долго, и денег сэкономим", — говорит Виталий Наливкин, "народный председатель".
Проблем в городе — на целый сериал. Но съемки зависят от свободного времени и денег. Бюджет — небольшой. От 5 до 10 тысяч за серию. Платят пока из своего кармана, а массовка — добровольная.
"Проблемы, которые мы освещаем в наших видеороликах, они действительно не решаются годами, и мы стараемся как-то обратить внимание, за счет наших таких юмористических скетчей", — поясняет Андрей Клочков, автор сатирического образа Виталия Наливкина.
Быть ближе к народу товарищ Наливкин решил с помощью соцсетей. Завел аккаунт в инстаграме. За месяц — 20 тысяч подписчиков.
"Я проанализировала накрученных подписчиков, накрученных комментариев в этом аккаунте нет. Это совершенно точно аккаунт живой. Этот аккаунт рекламировался в сообществах в контакте и инстаграмме, и тем самым набрал аудиторию, это совершенно точно", — уверена Ангелина Дубровская, эксперт по социальным сетям.
Депутата Наливкина узнают на улицах, за медийным проектом с интересом следят за пределами Уссурийска. В чем секрет успеха — пытаются понять. В актерской игре? В остросоциальной тематике? Или в том, что посыл явно не только юмористический.
"Это артисты, это ребята из моего цеха, зарабатывающие крошечные деньги, умеющие перевоплощаться, с острым чувством человеческой несправедливости, беды, умением сострадать, умением на себя транслировать чужую боль, абсолютно блестящий актерский проект", — доволен Юрий Стоянов, актёр театра и кино, музыкант, народный артист России.
Привлечь внимание к городским проблемам у креативной команды — штаба председателя Наливкина — действительно получилось. Осталось только достучаться до тех, кто эти проблемы может решить.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США грозят санкциями "Северному потоку-2"
- Администрацию Зеленского возглавил адвокат Коломойского
- Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров
- Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео
- Как кормят в российской армии. Подробности
Самое читаемое
-
Юрий Беляев сделал позорное признание, рассказав о первой встрече с Татьяной Абрамовой
- Перед смертью молодого инспектора ГАИ пытали. Видео
- Мать сломала младенцу череп, разозлившись на его плач
- Женщина родила шестерню вопреки всем прогнозам
- Шок: что нашли эксперты в покупном шашлыке
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei дали отсрочку. Дедлайн - 19 августа
- Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
- Какой подарок МВФ преподнесет Зеленскому?
- Рубио: капитализм душит экономику США
- Рекордный рост облигаций РФ спасает рубль от внешнего негатива
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
BMW M5 получил салон из золота
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Вашингтон угрожает "Северному потоку-2"
- Реалити-шоу от радикала Ляшко
- Удар по Huawei отложен, чтобы Китай стал сговорчивей
Вести-Москва
-
Огненное ДТП: на МКАД после столкновения вспыхнула "Газель"
- Отец погибшего в Балашихе ребенка недоволен приговором судмедэксперту
- Шоковое благоустройство: жители не дали рабочим начать ремонт дорог
- Новая методика: йога поможет особенным детям адаптироваться к жизни
- На Москве-реке появились "кабриолеты"
- В столице всех желающих научат управлять беспилотниками
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич