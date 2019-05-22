На острове Славы под Полтавой распилили танк и зенитку на металлолом

В Полтавской области Украины охотники за металлоломом распилили танк ИС-3 и зенитное орудие, тем самым осквернив мемориал в честь бойцов 243-го полка 89-й Белгородско-Харьковско-Кременчугской дивизии, погибших при форсировании Днепра в 1943 году. Полицейские не то что не смогли выйти на след злоумышленников, но и не представляют, как им удалось вывести тяжелые детали с острова Славы посреди Днепра, где расположен комплекс.

ИС-3 лишился гусениц, катков и ствола, зенитку воры "обкорнали" и того больше. Они подняли руку и на многометровый обелиск, но металл не поддался даже профессиональному оборудованию.

"Шок, других эмоций нет! Это не люди", — признался в беседе с корреспондентом канала "1+1" житель Верхних Плавней Роман.

В полицию с заявлением обратились рыбаки, которые первыми и заметили поврежденный мемориал. В былые годы за ним ухаживали местные власти, ныне же он оказался заброшен. Тем не менее, открытым остается вопрос, каким образом злоумышленникам удалось вывезти тяжелые детали.

Следователи предполагают, что стволы танка и зенитки украли еще зимой — в это время их можно волоком вывезти по льду. Жители Верхних Плавней не верят, что к преступлению причастны местные, поскольку в близлежащих пунктах приема металлолома быстро бы опознали детали.

Говорят, что в пунктах приема металлолома все узнали бы, откуда металл. Если распиленные части и найдут, то восстановить все, уверены специалисты, будет уже крайне сложно.