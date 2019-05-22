В "Сколкове" разлился токсичный бром

В лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы разлился бром. Утечка брома составила 5 граммов. Это выше токсичной дозы для человека, но меньше летальной, которая составляет от 35 граммов. Вдохнувшего пары брома лаборанта осматривают медики. При работе с опасным веществом лаборант был одет с специальный костюм химзащиты. Но он почувствовал пары брома, упал, пролил бром на пол лаборатории. После этого самостоятельно выбежал из помещения.

Бром вызывает быстрое увеличение лимфатических желез, в особенности околоушной железы, яичников или яичек. Химический элемент вызывает особого рода затвердение: пораженная железа тверда, как камень. При этом, отмечает РИА Новости, важная характеристика: поражаются железы только на левой стороне тела.

Эвакуация персонала из-за ЧП в лаборатории Сколковского института науки и технологий на Большом бульваре не проводилась.

Самая большая утечка брома была на Урале 1 сентября 2011 года. Тогда токсичное вещество вылилось из железнодорожной цистерны на станции "Челябинск Главный". Тогда от ядовитого воздействия брома пострадали 36 человек. В 2016 году в кабинете химии во Французском лицее имени Александра Дюма в Москве, в Милютинском переулке, разбилась пробирка с бромом. Учитель и лаборантка были госпитализированы.

Раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа отмечается уже при содержании брома в воздухе в концентрации 0,001%. При повышении присутствия брома до 0,02% развиваются удушье, спазмы, заболевания дыхательных путей.

Жидкий бром при попадании на кожу вызывает сильнейший зуд, медленно заживающие язвы. Ожоги от брома очень медленно заживают, на теле остаются следы.

Фактически бром, как и чистый хлор, представляют из себя боевое отравляющее вещество. При этом бром даже опаснее хлора. Работать с бромом очень опасно, требуется дополнительные меры предосторожности и защита.

Отравившегося парами брома необходимо срочно вывести на свежий воздух. Для восстановления дыхания пострадавшего используется тампон с нашатырным спиртом. Дальнейшее лечение проводится только под наблюдением врачей.

При обычных условиях бром — это тяжелая едкая жидкость красно-бурого цвета с сильным неприятным запахом. Бром был независимо открыт двумя химиками в 1826 году — Карлом Якобом Лёвихом и Антуаном Жеромом Баларом. Во время Первой мировой воны использовался для производства боевых отравляющих веществ.