Адвокат потребовал от владельца арестованного в Турции "Стримлайна" найти новый экипаж

Донские моряки с арестованного в Турции корабля "Стримлайн" получили надежду вернуться домой. Об этом сообщает "Дон-ТР" со ссылкой на исполняющего обязанности капитана Алексея Филонова. Адвокат экипажа обратился к владельцу судна с требованием найти новую команду.



Несмотря на то, что около полутора месяцев назад стороны договорились о том, что донские моряки смогут покинуть борт, оставить "Стримлайн" без замены экипажа донским морякам не разрешает капитан порта Стамбула. В настоящий момент сухогруз выставлен на продажу. За счет этого планируют погасить около 140 тысяч долларов долга по зарплате.

Напомним, судно отправилось в Стамбул из порта Ростова-на-Дону для ремонтных работ, и в июне 2018 года было задержано из-за долгов. На борту до сих пор остаются шесть человек.